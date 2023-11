Maltempo, Toti 'Liguria verso lo stato di emergenza'

GENOVA, 03 NOV - "È in corso una forte mareggiata sulla Liguria. Ritengo che la Regione nella prossima riunione di Giunta dichiarerà lo stato di emergenza regionale per poi agganciarci a quello nazionale. Rivolgo un appello a non avvicinarsi alla costa per evitare pericoli". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una nota. "Ci sono danni nei Comuni costieri per quanto riguarda banchine mobili, gazebo, paiolati, allagamenti - sottolinea -. Domani è prevista una nuova allerta meteo per piogge intense e persistenti e ci aspettiamo una domenica di burrasca sul mare. Verificheremo con il ministro Musumeci e il capo del Dipartimento della Protezione civile Curcio la possibilità di agganciarci allo stato di emergenza nazionale, non appena avremo tirato le somme della situazione complessiva. Tra lunedì e martedì faremo una prima ricognizione dei danni con i sindaci dei Comuni costieri per coprire le somme urgenze". Intanto sono in corso i preparativi per la partenza, nelle prossime ore, della colonna mobile della Protezione civile della Liguria che si recherà in Toscana, in particolare nella zona di Prato a seguito della violenta ondata di maltempo delle ultime ore. (ANSA).