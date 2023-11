Allerta arancione della Protezione Civile in 6 regioni

ROMA, 04 NOV - Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Allerta gialla in 15 regioni. Ancora piogge, temporali e vento forte su gran parte dell'Italia. E' il nuovo aggiornamento della Protezione Civile sul maltempo. La perturbazione, sempre di origine atlantica, che si avvicina alla Penisola, porta dal pomeriggio-sera di oggi di nuovo precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su parte delle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana, in trasferimento, nel corso della prossima notte e nella mattinata di domani, su gran parte del centro peninsulare e sulle regioni del versante tirrenico meridionale. I venti, ancora sostenuti, torneranno ad intensificarsi, dapprima dai quadranti meridionali e poi da quelli occidentali, su parte del Nord e su tutte le regioni del Centro-Sud. Dalla serata di oggi si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate o forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 5 novembre, allerta arancione su buona parte dell'Emilia-Romagna, sull'Alta Toscana e su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria. Valutata, inoltre, allerta gialla, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su Umbria, Marche, Lazio, Campania e su alcuni settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. (ANSA).