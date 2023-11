Cade in monopattino, 49enne in coma a Milano

MILANO, 04 NOV - E' caduto con il monopattino elettrico e ora è in coma in ospedale. E' accaduto attorno alle due di notte a Milano, in via Ugo Bassi. Alla guida del monopattino, un uomo di 49 anni che, come è stato riferito, ha fatto tutto da solo. Ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato battendo, probabilmente, la testa sul marciapiede. L'ambulanza lo ha portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. (ANSA).