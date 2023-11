Ciriani, riforma non tocca ruolo Colle, non servono dimissioni

KILKENNY, 04 NOV - "Sinceramente non capisco i retroscena e le polemiche riportate oggi dalla stampa su eventuali dimissioni del Presidente Mattarella a seguito dell'approvazione della riforma costituzionale. Il testo approvato non tocca i poteri del Presidente della Repubblica, il suo ruolo non è in discussione, anzi". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani interpellato a margine del convegno Ecr in Irlanda, a Kilkenny. (ANSA).