Fontana al Sacrario di Redipuglia per la giornata delle Forze armate

REDIPUGLIA. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, è giunto stamani al Sacrario militare di Redipuglia per partecipare alle celebrazioni nel Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate. Ad accoglierlo alla base del Sacrario, la resa degli onori.

Accompagnato dal ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in rappresentanza del governo, e dal generale di corpo d'armata, Maurizio Riccò, delegato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito come massima autorità militare presente alla cerimonia, Fontana ha quindi percorso la via eroica del Sacrario e ha raggiunto il sacello del Duca d'Aosta.

Successivamente, è stata deposta una corona d'alloro e osservato un minuto di silenzio. "In questa ricorrenza solenne - il messaggio di Fontana - il mio pensiero commosso va ai nostri militari che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, l'indipendenza e la democrazia dell'Italia. Ci stringiamo con affetto alle loro famiglie e ai nostri soldati feriti nel compimento del loro dovere.

Alle donne e agli uomini delle Forze Armate giungano le espressioni di gratitudine e riconoscenza per l'encomiabile spirito di servizio con cui operano tutti i giorni per la difesa e la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini".

Il Sacrario militare di Redipuglia custodisce le salme di 100mila caduti durante la Grande guerra. Prima dell'arrivo del presidente della Camera, hanno fatto il loro ingresso i medaglieri nazionali e i labari delle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici e i labari della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni. Alla cerimonia di resa degli onori erano rappresentate tutte le forze armate.