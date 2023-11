Maltempo, in Umbria frane e alberi caduti

PERUGIA, 04 NOV - "Il Centro regionale di protezione civile di Foligno monitora in modo continuativo la situazione, alla luce delle previsioni di ulteriori piogge fra sabato e domenica. Ieri si sono registrate numerose frane sparse in gran parte del territorio regionale, frequenti cadute di alberi ovunque vengono segnalate dai sindaci, ma non ci sono state situazioni di pericolo per la vita delle persone": lo ha riferito l'assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche. "Nonostante la giornata tradizionalmente dedicata al ricordo dei Caduti ed alle Forze armate - ha proseguito l'assessore - è vigile e massima l'attenzione a quanto sta accadendo. Ringrazio fin da ora la struttura della nostra Protezione civile, con cui mi sono costantemente tenuto in contatto informando la Presidente Tesei sugli sviluppi delle varie situazioni. Strtuttura - ha concluso l'assessore - che dà ancora una volta prova della sua grande capacità di intervento e dell'impegno al servizio della comunità". (ANSA).