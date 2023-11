Meloni, non mi sento sotto assedio e non sono ricattabile

ROMA, 04 NOV - "Io non sento affatto la dimensione dell'assedio. È il racconto che si fa di me. So che ci sono nemici disposti a fare qualunque cosa pur di buttarmi giù. Ma non mi spaventano. Come ho detto all'inizio del mio mandato, non sono ricattabile. Ma capisco che per alcuni gruppi di potere che hanno controllato a lungo l'Italia questo sia un problema". Lo afferma Giorgia Meloni a Bruno Vespa per il libro "Il rancore e la speranza" in uscita l'8 novembre per Mondadori-Rai Libri." (ANSA).