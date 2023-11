Nigeria: rapito un altro sacerdote nello Stato di Kaduna

CITTÀ DEL VATICANO, 04 NOV - Ancora un rapimento di un sacerdote in Nigeria. Stanotte padre Andrew Anana è stato rapito dalla sua parrocchia St. Francis Xavier, in Jema'a, nello Stato di Kaduna. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. "Nel silenzio generale continuiamo a invocare sicurezza per i religiosi in Nigeria!", commenta Acs. (ANSA).