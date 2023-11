Nuova allerta gialla e arancione in Fvg per maltempo

TRIESTE. Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in vista dell'ondata di maltempo attesa per le prossime ore in regione.

L'allerta sarà in vigore dalla mezzanotte alle 15 di domenica; sarà gialla nella parte occidentale e sui monti, arancione a Trieste, Gorizia e Udine.

A partire da questa sera e fino a domani mattina, spiega la Protezione civile, un veloce fronte interesserà la regione con flussi umidi da sud-ovest in quota.

Dalla serata di sabato sono previste piogge diffuse da deboli a moderate con vento sulla costa moderato da sud e deboli nevicate inizialmente a partire da 1.300-1.600 metri circa, localmente a quote inferiori.

Nella notte sono probabili locali piogge intense sulla fascia orientale con possibili rovesci o temporali che potrebbero interessare anche la Bassa pianura e l'Isontino e quota neve in rialzo fino a 2mila metri circa. Sulla costa soffierà vento da sostenuto a forte, poi in veloce rotazione a Libeccio.

Probabili mareggiate nella notte sulle coste esposte e poi acqua alta. Vento sostenuto da sud anche in quota, specie sulle Prealpi Giulie. Nel corso della mattinata è previsto un generale miglioramento con venti in calo.