Prolungata allerta temporali in Liguria, attesa altra mareggiata

GENOVA, 04 NOV - Arpal ha prolungato l'allerta arancione per temporali che scatterà nel levante della Liguria nel pomeriggio alle 18:00 fino alle 9:00 di domani mattina. Nelle altre zone l'allerta è gialla. Le previsioni, informa l'agenzia ligure, hanno confermato lo scenario previsto per questo weekend: "una nuova perturbazione porterà dal pomeriggio piogge diffuse moderate o localmente forti sulla parte orientale del centro e in particolare sul levante, dove si prevedono cumulate anche elevate". Potrà creare ancora problemi il mare, che la scorsa notte e stamani ha dato una tregua dopo la mareggiata che ieri ha provocato ingenti danni lungo tutta la costa. In serata sono attesi venti meridionali in rinforzo fino a burrasca sul Centro-Ponente, localmente burrasca forte in serata sul Levante, con raffiche da 90-100 km/h sulla costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Il mare sarà dunque ancora in aumento fino ad agitato con nuova mareggiata di libeccio dalla sera dice Arpal: "L'evento si prefigura di intensità confrontabile a quello di ieri con conseguenti nuovi impatti importanti sulla costa". (ANSA).