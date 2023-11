Salvini,fuori Hamas da Palestina,non finanziare terroristi

MILANO, 04 NOV - "Su la testa Palestina, fuori Hamas dalla Palestina e dai contesti occidentali e guai a chi finanzia il terrorismo, anche in Italia": lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini alla manifestazione 'a difesa delle libertà e contro il terrorismo' organizzata dalla Lega in largo Cairoli a Milano. "Mi fanno schifo quelli che finanziano i seminatori di odio, di sangue, di violenza a Strasburgo e a Bruxelles e poi si stupiscono se qualche, non matto, criminale uccide un criminale in Francia o due svedesi a Bruxelles". "Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo" ha concluso. (ANSA).