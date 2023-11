Spaccio a Roma, arrestato il figlio dell'attore Stefano Sammarco

ROMA, 04 NOV - È stato trovato con oltre un chilo di cocaina e crack. Per questo Manuel Sammarco, 23 anni, figlio dell'attore Stefano Sammarco è stato arrestato dalla polizia a Roma per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio mirato anti-droga nel quartiere Quarticciolo, alla periferia della Capitale. La droga era nascosta in un'auto all'interno del vano, dove era stato eliminato l'airbag: sono stati trovati 1.157,74 grammi di cocaina e crack suddivisi in 3.128 involucri. Il 23enne è stato subito perquisito e aveva 310 euro in contanti, mentre nella sua abitazione sono stati sequestrati 3.000,00 euro. Al Quarticciolo, i poliziotti del V Distretto Prenestino, hanno seguito il ragazzo che a bordo di una moto era arrivato in un parcheggio. Lì ha aperto un'auto per poi effettuare delle manovre all'altezza del cruscotto. Poco dopo si è allontanato con la moto passando dai giardini dei lotti condominiali. Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno visto nuovamente il 23enne raggiungere l'auto e a qual punto sono intervenuti. Il ragazzo, accortosi della loro presenza, ha gettato della sostanza stupefacente nella parte posteriore del mezzo. Poi è stato trovata la cocaina e il crack nel vano l'airbag. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell'arresto è il 23enne è stato portato a Regina Coeli. Il padre, Stefano Sammarco, sta scontando una condanna di 11 anni a seguito della maxi operazione del Ros dei carabinieri del 2014, nella quale sono state arrestate persone legate ai clan dei Molè di Gioia Tauro e dei Mancuso. Stefano Sammarco ha recitato in diversi film e fiction, come 'L'apocalisse delle scimmie', 'La squadra' e 'Cinque'. (ANSA).