Coniugi trovati morti dal figlio nel Milanese

MILANO, 05 NOV - I cadaveri di due coniugi italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via Piave, a Corbetta, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano), avvertiti dal 118. I corpi senza vita sono stati ritrovati dal figlio 24enne della coppia, in camera da letto. Entrambi i corpi, secondo i primi rilievi, presentano ferite d'arma da taglio. Sono in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano. (ANSA).