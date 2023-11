Maltempo: in E-R vento e piena fiumi, ancora allerta arancione

BOLOGNA, 05 NOV - Si conferma l'allerta arancione per criticità idraulica, idrogeologica sui crinali della regione e su vasta parte della pianura emiliano-romagnola. A disporla per la giornata di oggi, e in quella di domani sulla pianura modenese, sono l'Arpae e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna sulla scorta delle precipitazioni atmosferiche registrate in queste ore. Nel dettaglio, per oggi, sono attesi venti sud-occidentali di burrasca forte lungo la fascia di crinale e di burrasca moderata lungo la fascia pedecollinare del settore centrale e orientale. Quanto ai fiumi, viene osservato nel documento, "la piena dell' Enza si propagherà nei tratti vallivi con livelli idrometrici prossimi alla soglia 3 mentre le piene di Taro, Parma, Secchia, Panaro, Reno e Santerno transiteranno nei tratti vallivi con livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 2. La piena del Ronco si propagherà nel tratto vallivo con livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 1". Nelle zone montane, invece, "saranno ancora possibili ruscellamenti, localizzati fenomeni erosivi sul reticolo minore e fenomeni franosi". Per domani, invece, sono previsti venti di burrasca moderata sugli Appennini centro-occidentali, in attenuazione nel corso della giornata. "La criticità idraulica arancione nel settore di pianura centro-occidentale - viene puntualizzato - è riferita alla propagazione delle piene dei fiumi Secchia e Panaro, con possibile occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini". Prevista una criticità idraulica gialla "sulla pianura bolognese, reggiana e parmense riferita al transito della piena del Reno e degli affluenti di destra e al tratto vallivo dell'Enza". Nelle zone montane, infine, saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. (ANSA).