Maltempo: vento forte sulle Marche, rami e alberi sulle strade

ANCONA, 05 NOV - Vento forte con raffiche anche fino a 90 km, sulle Marche, in particolare nelle zone dell'entroterra. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per piante, rami e alberi caduti a terra, mentre ha creato meno problemi la pioggia caduta a tratti, in linea con l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile regionale. La situazione più critica nella zona del cratere sismico maceratese, a Camerino, Visso, Fiastra, nelle strade extraurbane, ma anche nel centro storico di Camerino per tegole e pezzi di cornicione caduti. Non ci sono però problemi di circolazione. (ANSA).