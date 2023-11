Morta per malore a 14 anni, scritte no vax sul muro del cimitero

MILANO, 05 NOV - "Giada non ha avuto giustizia". E' la scritta rossa firmata 'No Vax' apparsa sia su un muro del cimitero di Busnago, in Brianza, sia su una vetrata dell'istituto 'Marisa Belisario' nel Milanese dove la 14enne, lo scorso 18 ottobre, durante l'ora di educazione, si è accasciata al suolo per un malore ed è poi morta dopo cinque giorni di coma all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. A riportare la vicenda, parlando di "ultimo oltraggio" alla ragazzina, è stato oggi il Giorno che ha anche pubblicato il commento del preside della scuola Gustavo Matassa dove è avvenuta la tragedia: "E' una forma di sciacallaggio di chi, privo di valori, approfitta della visibilità di un episodio come questo per portare alla ribalta teorie complottiste". (ANSA).