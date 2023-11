Rfi, 150 persone in azione sulle linee interessate dal maltempo

ROMA, 05 NOV - Sono oltre 150 le persone, tra tecnici di Rfi (Polo infrastrutture del Gruppo Fs) e maestranze delle ditte esterne qualificate, che operano per conto di Rfi, impegnate giorno e notte dall'inizio dell'emergenza maltempo ad oggi sulle linee interessate da allagamenti, smottamenti e dagli altri danni provocati dalle violente e abbondanti precipitazioni e dal forte vento. I lavori finalizzati a ripristinare la funzionalità in sicurezza delle linee, riguardano, spiegano da Fs, in particolare la Bologna-Prato nelle tratte Vernio - Vaiano - Prato C.le, la linea Pistoia - Prato, la Terni Sulmona nella tratta Antrodoco - Rocca di Fondi, la Roma Cassino nella tratta Ceccano- Ceprano, la Pisa - Vada, la Montebelluna-Belluno. (ANSA).