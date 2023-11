Roccella, la decontribuzione per le mamme è misura sperimentale

ROMA, 05 NOV - "Credo che sia in assoluto la prima volta in cui in due finanziarie consecutive mettiamo un miliardo mezzo nella scorsa e un miliardo in questa sulla famiglia, sulle donne e sulla libertà delle donne di fare figli se li vogliono e quindi di non avere penalizzazioni se diventano mamme. La decontribuzione ha una valenza sperimentale e lo abbiamo detto fin dall'inizio. E sin dall'inizio la durata era di un anno". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, le Pari Opportunità e la Natalità Eugenia Roccella intervenuta alla trasmissione Agenda su Sky Tg24 "Per quanto riguarda le mamme di tre figli - ha proseguito - la misura dura tre anni. Per il secondo figlio dura un anno e vedremo nella prossima finanziaria se è il caso di rifinanziarla". (ANSA).