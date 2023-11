13enne morta in incidente auto, indagate madre e amica

ROMA, 06 NOV - Sono indagate due persone in relazione all'incidente stradale avvento la notte tra sabato e domenica in via Laurentina, a Roma, e costato la vita ad una ragazzina di 13 anni. La Procura capitolina contesta l'omicidio stradale alla madre e ad una sua amica che erano a bordo dell'auto. Le due sono risultate entrambe negative al test della droga mentre per quanto riguardo la verifica sul tasso alcolemico l'amica della madre era leggermente superiore al limite superato il quale, nel caso venisse accertato che fosse alla guida, scatta l'ammenda amministrativa. Obiettivo degli inquirenti è, quindi, verificare chi delle due era al volante e la velocità a cui viaggiava la vettura. I pm hanno, inoltre, disposto l'autopsia sul corpo dalla ragazzina morta a causa delle ferite riportate. (ANSA).