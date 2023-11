Esordio teatrale per de Magistris con 'Istigazione a sognare'

NAPOLI, 06 NOV - Esordio teatrale per Luigi de Magistris con "Istigazione a sognare", opera di teatro civile in scena venerdi 10 e sabato 11 novembre alle ore 19,30 all' Istituto per gli studi filosofici di via Monte di Dio. Luigi De Magistris racconterà dell'intreccio tra mafie e politica e della funzione civilizzatrice della Costituzione italiana, attraverso la sua storia di magistrato e del suo successivo impegno politico come sindaco di Napoli. Da una parte, la cronaca-racconto di alcune vicende giudiziarie che evidenziano l'intreccio sistemico tra politica e malaffare; dall'altra, invece, racconterà, attraverso quattro casi, la forza morale e civile che manifesta l'attuazione del dettato costituzionale. L'ultima parte, infine, riproporrà alcuni articoli della Costituzione, in particolare il secondo comma dell'art. 3, come strumento per la costruzione di una pacifica convivenza civile fondata sui principi di libertà, uguaglianza e dignità umana e sociale. (ANSA).