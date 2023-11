Meloni,accordo con Rama prevede 2 centri migranti in Albania

ROMA, 06 NOV - "L'accordo prevede di allestire centri per migranti in Albania che possano contenere fino a 3mila persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro dell'Albania Edi Rama. "L'accordo che sigliamo oggi - ha aggiunto - arricchisce di un ulteriore tassello la collaborazione" tra i due Paesi e "quando ne abbiamo iniziato a discutere siamo partiti dall'idea che l'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che nessuno Stato Ue può affrontare da solo e la collaborazione tra Stati Ue e Stati per ora extra Ue - per ora - è fondamentale". "In questi due centri" i migranti resteranno "il tempo necessario per le procedure e una volta a regime nei centri ci potrà essere un flusso annuale complessivo di 36 mila persone". "L'accordo non riguarda i minori e donne in gravidanza ed i soggetti vulnerabili - precisa - la giurisdizione sarà italiana. L'Albania collabora sulla sorveglianza esterna delle strutture. All'accordo che disegna la cornice, seguiranno una serie di protocolli. Contiamo di rendere operativi i centri in primavera". (ANSA).