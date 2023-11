Meteo:Estate di San Martino per pochi, in arrivo 2 perturbazioni

ROMA, 06 NOV - Sarà un'Estate di San Martino per pochi, quella che tradizionalmente arriva in prossimità della Festa del Santo l'11 novembre, con temperature miti e sole. La rimonta dell'alta pressione dopo il maltempo dei giorni scorsi sarà infatti interrotta da almeno altre 2 perturbazioni, anche se di modesta entità. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', un primo fronte instabile interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali con precipitazioni a tratti moderate domani e mercoledì. Per ora il Nord sarà escluso dalle piogge e godrà di un tempo più soleggiato. La seconda perturbazione raggiungerà l'Italia nel pomeriggio di giovedì 9 e questa volta interesserà dapprima il Nord e poi il Centrosud. Con questo secondo fronte instabile le precipitazioni risulteranno più intense tant'è che al Nord oltre alle piogge forti attese sulla Liguria di levante, tornerà a nevicare sull'arco alpino sopra i 1200 metri. Al Centro invece le piogge risulteranno abbondanti o molto abbondanti dapprima sulla Toscana settentrionale e successivamente su Lazio, Umbria e Marche. Al Sud la fase di intenso maltempo interesserà principalmente le coste tirreniche. Quanto alle temperature, valori massimi tra 10 e 17°C sono attesi al Nord, tra 17 e 22°C al Centro e fino a 24-26°C al Sud. Di notte invece farà piuttosto freddo al Nord con pochi gradi sopra lo zero in pianura, oltre i 13-15°C invece su gran parte del Centro-Sud. Nel dettaglio: Lunedì 6. Al nord: cielo a tratti nuvoloso, piovaschi sul FriuliVG. Al centro: entro sera piovaschi tra Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso. Martedì 7. Al nord: a tratti coperto, ma asciutto. Al centro: in arrivo piogge su Lazio e Umbria, poi anche sulle Adriatiche. Al sud: piovaschi sul casertano. Mercoledì 8. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: ultime piogge in Molise, sole altrove. Al sud: peggiora con piogge anche diffuse. Tendenza. Giovedì peggiora al Nord e successivamente al Centro, weekend con maltempo e venti forti. (ANSA).