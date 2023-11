Piemonte punta a servizi aziendali per bimbi e animali domestici

TORINO, 06 NOV - Il Piemonte ha pubblicato un nuovo bando bando per la promozione del welfare aziendale, focalizzato sulla conciliazione tra vita lavorativa con quella personale e famigliare, su iniziativa dell'assessora regionale alla Famiglia, Chiara Caucino. Mette a disposizione un milione di euro finanziati con fondi Pr Fse plus 2021-2027, il programma regionale del Fondo sociale europeo) e sosterrà progetti innovativi per la creazione di servizi aziendali per bambini e animali domestici. "Contribuire alla conciliazione tra la vita professionale e quella famigliare dei lavoratori è per noi una priorità, per questo abbiamo deciso di sostenere con questo primo stanziamento le aziende che investono sul benessere sul luogo di lavoro con la possibilità di attivare spazi per i figli dei dipendenti, da usare in caso di necessità, e anche luoghi per la custodia degli animali, durante l'orario di lavoro" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "L'iniziativa - spiega Caucino - è parte integrante della strategia regionale del Piemonte per migliorare il welfare aziendale ed il benessere dei lavoratori, mira a favorire un ambiente lavorativo più inclusivo e a promuovere la conciliazione tra vita privata e professionale. La Regione si impegna a sostenere progetti che, oltre a offrire benefici individuali, contribuiscano al progresso sociale generale, promuovendo una maggiore parità di opportunità e una migliore qualità della vita per l'intera comunità". Il bando è aperto alle pmi con sede legale o unità operativa in Piemonte, sia in forma singola che in forma associata tramite associazioni temporanee di imprese. (ANSA).