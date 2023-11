Santanchè a Wtm di Londra, 'padiglione italiano il più visitato'

LONDRA, 06 NOV - Il padiglione del turismo italiano al World Travel Market (Wtm) di Londra è "il più visitato dell'evento, e di questo dobbiamo essere contenti". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nella sua visita odierna alla rassegna fieristica internazionale nella capitale britannica dove ha incontrato il suo omologo nel governo di Rishi Sunak, John Whittingdale. "È possibile toccare con mano, una volta in più, quanta voglia d'Italia c'è", ha aggiunto la ministra nel corso dell'inaugurazione del padiglione che è promosso e gestito da Enit. "Essere oggi qui a Londra e avere il numero più grande di espositori ci rende fieri di essere italiani - ha proseguito Santanchè - ed è questa la strada che dobbiamo seguire: lavorare tutti insieme, perché da soli si va veloci, ma insieme si arriva più lontano". E ancora: "In questo mi sento supportata da Enit, la nostra agenzia di promozione che sta lavorando proprio sulla valorizzazione del 'brand Italia', che nel mondo è sinonimo e garanzia di qualità ed eccellenza". La ministra ha poi annunciato che "l'anno prossimo ci sarà per la prima volta un G7 dedicato al turismo e lo faremo in Toscana; questo per dire quanto il comparto è importante per il governo italiano". Per poi ricordare che "il 24 e il 25 novembre si svolgerà il Forum internazionale del turismo a Baveno con ministri, portatori d'interesse, esperti e operatori". La visita al Wtm, andata avanti incontrando gli operatori delle diverse Regioni italiane presenti, si è conclusa con la consegna, da parte della ministra, degli attestati di qualità del ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare alle eccellenze gastronomiche italiane per ribadire l'importanza della candidatura della cucina nazionale a patrimonio Unesco. (ANSA).