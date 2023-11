Valditara, ministero crei logo per prodotti della scuola

MONZA, 06 NOV - "Mi piacerebbe che il ministero creasse un logo da mettere sui prodotti della scuola italiana, che ha straordinarie potenzialità: perchè non immaginare delle incisione fatte da voi col logo del ministero e diffuse? E' un modo per finanziare la vostra scuola. L'idea è di creare un dialogo col mondo dell'impresa, le case discografiche, per esempio o i costruttori di strumenti musicali. Abbiamo voluto creare una direzione sulla ricerca che favorisca il contatto tra mondo dell'impresa e della scuola". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in visita al Liceo Classico e Musicale Statale Bartolomeo Zucchi di Monza. "Poi ho lanciato l'idea di fare qui un museo degli strumenti antichi e degli spartiti aperto al territorio. E' l'idea di una scuola centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio". Alla scuola Valditara ha proposto "l'incisione di brani da commercializzare con il logo del ministero" quale "strumento di finanziamento alla scuola". (ANSA).