Ciriani a Caivano, ripartire dando speranza ai cittadini onesti

CAIVANO, 07 NOV - "Risolveremo tutti i problemi subito? No, ma ci stiamo provando ". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che oggi è in visita al parco Verde di Caivano (Napoli). Il ministro, accompagnato dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, ha incontrato don Maurizio Patriciello e poi si recherà all'istituto superiore "Morano", al centro Delphinia e nella sede del commissariato di governo. Il ministro ha voluto ringraziare don Patriciello per l'opera svolta in favore del quartiere. "La scintilla che ha creato la speranza - ha aggiunto - è nata grazie all'appello di don Maurizio. Si può ripartire per dare la speranza ai cittadini onesti che sono la maggioranza. Ma bisogna lavorare tutti insieme". (ANSA).