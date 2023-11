Conte,giornalismo d'inchiesta nutre linfa democratica società

ROMA, 07 NOV - "Difendiamo i principi costituzionali e non permetteremo mai a nessuno di mettere il bavaglio al giornalismo d'inchiesta, sia quello di Report che di qualsiasi altra trasmissione. Grande spazio al giornalismo d'inchiesta. Spero non diventi una battaglia politica, ma c'è bisogno del giornalismo d'inchiesta, della libertà di informare e di fare inchieste approfondite, perchè così nutriamo la linfa democratica della società". Lo ha detto il leader di M5s Giuseppe Conte ai giornalisti presenti al sit in di articolo 21 per la libertà d'informazione davanti a San Macuto. (ANSA).