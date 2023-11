Controlli al Colosseo, multati sei procacciatori di turisti

ROMA, 07 NOV - Sei persone, tutte prive di autorizzazioni, sono state sorprese dai carabinieri a Roma mentre cercavano di procacciare turisti offrendo loro la vendita di tour guidati per il Colosseo o biglietti per bus scoperti. È quanto emerso dalle attività dei carabinieri del comando di piazza Venezia, con il supporto dei militari della compagnia speciale di Roma, i quali hanno messo in atto un servizio di controllo in tutta l'area del parco archeologico del Colosseo. Per le sei persone individuate sono scattate le sanzioni per un totale di 8.500 euro, mentre sono stati sequestrati badge e tutto il materiale pubblicitario in loro possesso. Inoltre i militari hanno notificato l'ordine di allontanamento dall'area per le successive 48 ore. (ANSA).