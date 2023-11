Edoné Magazine, nasce il primo mensile senza pubblicità

ROMA, 07 NOV - Parte l'avventura di Edoné Magazine, il primo periodico senza pubblicità, un lifestyle cartaceo e patinato, glamour ed etico, che non fa ricorso all'Intelligenza Artificiale. Dedicato all'arte contemporanea, all'editoria, alle start-up, al design, alla tecnologia e al wellness vuol essere un vero spazio dedicato alla bellezza. Diretto dal giornalista e scrittore Francesco Musolino, nato dal gruppo editoriale Demetra Promotion, dalla visione dell'imprenditore Gaetano Sanfilippo, è un mensile esclusivo, in abbonamento e con una tiratura limitata. Nel primo numero, in uscita a dicembre, ci sarà l'intervista al premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux e al regista Paolo Genovese, oltre ad un "ritratto" dello stilista Antonio Marras. Il magazine conta su una redazione di firme prestigiose e giovani e soprattutto, su un progetto editoriale ed economico innovativo che consente al lettore di immergersi, senza interruzioni, nel piacere della lettura. Tra i nomi autorevoli e di alto valore culturale Maurizio De Giovanni, Pietro Folena, Carlo Cracco, Donatella Finocchiaro, Eliana Liotta, Ilaria Iacoviello, Anadela Serra Visconti e Sachika Ito. Con "l'intento di dar vita a un cantiere creativo che trae la sua linfa dal Mezzogiorno, Edoné vuole spingersi oltre, con un respiro internazionale" spiega la nota editoriale. Diversi gli argomenti trattati: da innovazione e cultura a società e benessere passando per le nuove tendenze e i social media, per la moda e il glamour. Edoné Magazine avrà copertine inedite, delle vere e proprie opere d'arte realizzate da artisti contemporanei coordinati da Nuar Gallery e sarà presentato il 29 novembre 2023 al Maxxi di Roma, con un evento esclusivamente su invito. Tra i primi autori che scriveranno su Edoné Magazine anche Miriam Candurro, Gabriella Cantafio, Caterina Chiara Carpanè, Claudia Catalli, , Carlo Dutto, Francesca Esposito, Gabriella Fiorentino, Giovanni Follesa, Valentina Ghetti, Giuditta Godano, Ilaria Iacoviello, Sachika Ito, Loris La Porta, Maurizio Licordari, Francesca Mancini, Francesca Marino, Alessia Melcangi, Maddalena Messeri, Marta Perego, Liliana Rosano e Annamaria Spina. (ANSA).