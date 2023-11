In auto con 15 chili di marijuana sui sedili, 37enne in carcere

MONZA, 07 NOV - Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sesto San Giovanni (Milano), per detenzione di droga ai fini di spaccio. In macchina, sui sedili posteriori, aveva 15 chili di marijuana. La Polstrada di Arcore (Monza) lo ha fermato per un controllo all'altezza dello svincolo Tangenziale Nord. Gli agenti hanno notato subito un borsone sul sedile posteriore e hanno sentito che dall'interno della vettura proveniva un forte odore di marijuana. All'improvviso il 37enne ha acceso il motore ed è fuggito. E' stato raggiunto e bloccato. Nella borsa i poliziotti hanno trovato lo stupefacente, suddiviso in pacchetti di plastica trasparente sigillati a caldo. Anche l'auto è stata sequestrata. (ANSA).