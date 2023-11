Marta Fascina torna alla Camera

ROMA, 07 NOV - Marta Fascina ha fatto il suo ritorno alla Camera. La ex compagna di Berlusconi è entrata dalla Corea, accompagnata dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli e da Tullio Ferrante, sottosegretario ai trasporti. Capelli raccolti e tailleur nero, a chi le chiedeva come si sentisse nel tornare a Montecitorio, Fascina non ha risposto limitandosi a sorridere. (ANSA).