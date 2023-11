Processo Grillo jr, accusatrice piange in aula, udienza sospesa

TEMPIO PAUSANIA, 07 NOV - Breve sospensione nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania dove sta testimoniando - a porte chiuse - la principale accusatrice dei quattro imputati di violenza sessuale di gruppo, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Un crollo emotivo della ragazza italo-norgevese, all'epoca dei fatti 19enne, ha convinto i giudici ad interrompere la sua deposizione. La studentessa ha cominciato a raccontare la serata del 16 luglio 2019 trascorsa al Billionaire, avrebbe detto che tutti avevano bevuto molto, poi però si è bloccata quando la ricostruzione ha toccato la notte tra il il 16 e 17 agosto trascorsa nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo, dove si sarebbe consumata la violenza. La ragazza non è riuscita a trattenere la lacrime, e l'udienza ha subito uno stop. E' stato quindi chiesto di far proseguire la deposizione proteggendo la teste con un paravento, ma l'istanza è stata respinta. La giovane sta così nuovamente rispondendo alle domande del pm Gregorio Capasso. Nel frattempo sono state fissate altre due udienze: dopo quelle già previste per il 13 e 14 dicembre, quando proseguirà l'esame della ragazza italo-norvegese, si andrà al 31 gennaio e all'1 febbraio 2024. (ANSA).