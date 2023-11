Segre convoca il 9 novembre commissione contro l'odio

ROMA, 07 NOV - La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza presieduta dalla Senatrice Liliana Segre, si riunirà giovedì 9 novembre alle ore 15 con all'ordine del giorno comunicazioni della Presidente in particolare in merito al crescente clima di antisemitismo e di istigazione all'odio in seguito ai drammatici eventi in Medio Oriente. Lo comunica in una nota la stessa presidente. (ANSA).