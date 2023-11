Consulta: fumata nera per l'elezione del giudice

ROMA, 08 NOV - Fumata nera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune. Nella votazione di stamani non è stato raggiunto il quorum richiesto. Per far l'elezione era necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea. (ANSA).