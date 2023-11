Dimessi i due bambini contusi per scuolabus contro un palo

CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 08 NOV - Sono stati dimessi i due bambini che stamani erano stati precauzionalmente portati all'ospedale di Perugia dopo che lo scuolabus sul quale si stavano recando alla loro primaria ha urtato un palo della luce a bordo strada a Castiglione del Lago. "Sono tutti a casa ed alcuni oggi sono stati regolarmente in classe" ha spiegato all'ANSA il sindaco Matteo Burico che ha seguito la situazione fin dal primo momento. A bordo dello scuolabus si trovavano 14 bambini, 12 dei quali hanno riportato lievi contusioni. Venendo visitati e medicati sul posto dal personale del 118. Due sono stati portati in ospedale per precauzione ma sono stati poi dimessi. L'incidente è avvenuto su una curva a poche decine di metri dalla scuola. Con il mezzo che procedeva particolarmente piano. Subito soccorsi i bambini, di cinque-sei anni, sono stati assistiti all'interno dello stesso istituto. Dove si è recato anche il sindaco Burico. Sulle cause e sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri. Il mezzo appartiene a una ditta privata che ha in appalto dal Comune il trasporto scolastico. (ANSA).