Morte cerebrale per migrante investito da un treno a Bolzano

BOLZANO, 08 NOV - Morte cerebrale per uno dei due migranti che la scorsa notte sono stati investiti da un Frecciarossa a Bolzano. L'amico che era con lui ha invece riportato solo ferite lievi. I due cittadini marocchini, senza fissa dimora, stavano attraversando i binari della linea del Brennero in zona industriale, forse per raggiungere il Centro emergenza freddo Ex Alimarket in via Gobetti. (ANSA).