Picchia e violenta la compagna incinta, arrestato a Genova

GENOVA, 08 NOV - Un uomo di 25 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Genova per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia commessi sulla compagna incinta al secondo mese e mamma di un bimbo di tre anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo è arrivato in casa ubriaco e ha iniziato prima a minacciare la donna e poi l'ha aggredita, colpendola con pugni e schiaffi e buttandola a terra, per costringerla ad avere un rapporto sessuale fino a stringerle le mani intorno al collo. La donna, per proteggere il feto, si è rannicchiata e poi è riuscita a scappare in bagno da dove ha chiamato il 112. Quando i militari sono arrivati in casa hanno trovato l'uomo addormentato, mentre la compagna in lacrime ha raccontato che quello non era il primo episodio e che lo aveva già denunciato. La vittima è stata medicata dal personale del 118 e portata all'ospedale Villa Scassi. (ANSA).