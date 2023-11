Riforme: Casellati, iter dal Senato? Non vedo il problema

ROMA, 08 NOV - "Ma perché se va in una Camera non è che poi non vada nell'altra quindi è indifferente" dove comincia l'iter. "È finita l'autonomia in commissione, ormai è stata esitata quindi c'è lo spazio, non capisco perché anche questo debba dar luogo a polemiche. Se vogliamo andare a cercare sempre il pelo nell'uovo cerchiamolo, però proprio non vedo il problema". Lo afferma la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati a chi le chiede un commento alle proteste delle opposizioni in merito alla decisione che l'iter delle riforme parta dal Senato. (ANSA).