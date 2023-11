Sciopero Snater al Carlo Felice, a rischio la prima del Werther

ROMA, 08 NOV - E' a rischio la prima del "Werther" al Teatro Carlo Felice di Genova, in programma per venerdì 17 novembre. Il sindacato Snater ha infatti dichiarato uno sciopero, aderendo a una linea già varata a livello sindacale e nazionale da altre Fondazioni liriche. Causa dell'agitazione lo stallo nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che è scaduto ormai da anni. Lo Snater non è fra le sigle sindacali ammesse alla discussione sul contratto: "Nonostante il drammatico ritardo con cui le sigle firmatarie di contratto nazionale hanno deciso la mobilitazione di tutti i lavoratori di tutte le Fondazioni Lirico Sinfoniche - si legge in un comunicato del sindacato autonomo - non si può che condividere lo spirito per cui è stato deciso di fare sciopero su tutte le Prime delle Opere. Responsabilmente, per consentire anche ai lavoratori del Teatro Carlo Felice di Genova di unirsi alla lotta che affratella e accomuna tutti i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche si dichiara sciopero per la giornata del 17 novembre in occasione della prima recita del Werther e per tutte le prime della Stagione 2023/2024 sino a quando non si sarà raggiunto un congruo aumento di stipendio e un giusto riconoscimento della lunghissima vacanza contrattuale". (ANSA).