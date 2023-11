Scritte antisemite a Milano, perquisito e indagato un 56enne

MILANO, 08 NOV - E' stato identificato, perquisito ed è indagato per "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" il presunto autore delle scritte antisemite, comparse tra il 16 e il 19 ottobre a Milano, nei bagni del Centro diagnostico italiano e di una panetteria nel quartiere ebraico milanese. Si tratta di un 56enne italiano, residente a Corsico (Milano), il quale, secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e del pool antiterrorismo della Procura di Milano, indossava una divisa (ritrovata stamani nella sua abitazione) di un'azienda di disinfestazione mentre tracciava le scritte. L'uomo sui suoi profili social avrebbe pubblicato anche effigi a favore di organizzazioni terroristiche e vignette contro Israele. Agli atti dell'inchiesta del pm Enrico Pavone e del procuratore Marcello Viola anche le immagini che lo ritraggono mentre imbratta i muri. Tra il 16 e il 17 ottobre scorso in uno dei bagni del Centro diagnostico italiano di via Saint Bon a Milano, nei pressi del quartiere ebraico, era stata trovata la scritta "prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas". Accanto era stata disegnata anche una stella di David. La proprietaria della struttura aveva presentato denuncia. (ANSA).