Colpito all'addome durante battuta di caccia, grave 70enne

ORISTANO, 09 NOV - Un uomo di 70 anni è stato ferito da un colpo di fucile all'addome durante una battuta di caccia, questa mattina a Scano di Montiferro, nell'Oristanese. L'elisoccorso lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Sassari, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in località Sa Roda Manna. L'uomo è stato raggiunto da una fucilata all'addome durante una battuta di caccia grossa, sparata presumibilmente per errore da un altro cacciatore. E' stato subito soccorso dai medici del 118 che hanno fatto intervenire l'elisoccorso. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Ghilarza che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).