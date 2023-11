Domani a Napoli moglie Assange inaugura murales a Scampia

NAPOLI, 09 NOV - Ci sarà anche Stella Moris, avvocato e difensore dei diritti umani, oltre che moglie di Julian Assange, domani a Scampia, per l'inaugurazione del murales realizzato dalla street artist partenopea Trisha che raffigura il marito. L'appuntamento è alle 12,30, in via Ghisleri 140 (fuori la Piramide). Sarà presente, tra gli altri, il presidente dell'ottava Municipalità Nicola Nardella. Il murales è stato realizzato su proposta del coordinamento periferie unite con l'obiettivo di celebrare la delibera comunale che lo scorso 28 settembre ha concesso la cittadinanza onoraria al fondatore di Wikileaks. Assange è detenuto in Inghilterra dopo aver pubblicato documenti riservati degli Usa sui conflitti in Iraq e Afghanistan. (ANSA).