Meloni, IA grande sfida, puntiamo sui campioni nazionali

ROMA, 09 NOV - L'intelligenza artificiale"può essere considerata come la più grande sfida intellettuale,pratica e antropologica di quest'epoca" e "non solo". Lo afferma la premier Giorgia Meloni al comitato per la transizione digitale. "Noi ci stiamo muovendo, e, per esempio, è in fase di costituzione un fondo specifico per sostenere le start up italiane del settore. A questo proposito sono d'accordo col sottosegretario Butti" sulla necessità di far nascere "campioni nazionali anche in questo campo, nel quale possiamo essere all'avanguardia, purché si lavori sul tessuto produttivo e industriale, per essere all'altezza della sfida a livello globale (ANSA).