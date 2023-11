Pd, sulle riforme Camera svilita,ci faremo valere in ogni sede

ROMA, 09 NOV - C'è uno "svilimento del ruolo della Camera. Discutere della riforma costituzionale non è una gentile concessione del governo. Prendiamo atto che alla maggioranza alla Camera sta bene che di riforme e manovra si discuta al Senato, ma non sta bene al Pd e ci faremo valere in tutte le sedi". Così la capogruppo del Pd Chiara Braga uscendo dalla capigruppo. "Abbiamo scritto al presidente della Camera chiedendo conto di come si stanno garantendo i diritti delle opposizioni, senza avere ancora risposta soprattutto da parte del governo. Se questo non avverrà cambierà anche il nostro atteggiamento nelle commissioni e in Aula", dice Braga. (ANSA).