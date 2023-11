'Sapienza per la Palestina', studenti proseguono l'occupazione

ROMA, 09 NOV - "Sapienza occupata per la Palestina". Con questo striscione srotolato dalla facoltà di scienze politiche della prima Università romana, gli studenti di Cambiare Rotta proseguono nell'occupazione chiedendo lo stop delle relazioni con Israele. Gli studenti, dopo aver passato la notte in facoltà, rilanciano inoltre la manifestazione di domani a piazzale del Verano organizzata con i giovani palestinesi, il corteo del 15 alla Sapienza, e la mobilitazione nazionale in tutte le scuole e le università del 17 novembre che, in occasione della giornata dello studente, continueranno la protesta per il popolo palestinese. Gli studenti di Cambiare rotta chiedono che la mozione di solidarietà con Israele votata all'unanimità dal Senato Accademico il 10 ottobre sia revocata. E fanno ssapere che attenderanno le 14 per capire come procedere, visto che a quell'ora si riunirà on line il Senato Accademico. "Rapito da Hamas. Fai una foto e aiuta a riportarlo a casa vivo". Mentre una parte degli studenti occupa la Facoltà di scienze politiche per la Palestina e contro gli accordi con Israele, alla Sapienza compaiono anche dei volantini per il popolo israeliano, con le foto e le storie delle persone ostaggio di Hamas dal 7 ottobre. Secondo diversi studenti, durante la notte qualcuno avrebbe attaccato questi manifesti attorno alla facoltà, poi stracciati. Ma i manifesti in questione sono stati attaccati già nelle scorse giornate e sono ancora presenti in una delle bacheche di Lettere. (ANSA).