Elezioni: Todde,'al lavoro per unire e nessun regalo a c.destra'

CAGLIARI, 10 NOV - Arriva sorridente, accolta dagli esponenti principali della coalizione che la sostiene: Alessandra Todde, che da prima candidata ufficiale alle Regionali in Sardegna ha di fatto dato il via alla campagna elettorale, si è presentata questa mattina ai giornalisti a Cagliari per la sua prima conferenza stampa. Un'introduzione con il ringraziamento a tutto il gruppo del M5s poi le risposte alle domande, prima di tutto sulla coalizione: "Questo è il momento di dirci chiaramente che la nostra è la casa del popolo progressista - ha chiarito - è una casa che vuole parlare di giusta autonomia e giusta autodeterminazione, ma il nostro avversario - ha puntualizzato - è il centrodestra e credo che la strada maestra sia l'inclusione, aprire porte e combattere fino all'ultimo secondo perché non possiamo fare questo regalo ai nostri avversari, dobbiamo essere uniti, coesi e forti". Per quanto riguarda l'atteso annuncio di Renato Soru all'assemblea pubblica di domani a Cagliari, in cui dovrebbe ufficializzare la sua candidatura parallela, Todde è ottimista: "Lo chiamerò, gli darò la disponibilità che non è mai mancata, perché in questi giorni e in queste settimane ci siamo sentiti ed è importante mantenere il dialogo aperto". "Riconosco il valore, il percorso e le idee che vengono portate avanti - ha ribadito - ma dobbiamo stare dalla stessa parte, sono convinta che nel dialogo, nella discussione questo nodo potrà essere sciolto". (ANSA).