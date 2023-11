Fuga di gas provoca esplosione,4 persone ferite a Pordenone

PORDENONE, 10 NOV - Una fuga di gas ha provocato un'esplosione in cui sono rimaste ferite 4 persone. Si tratta di giovani cittadini pachistani: un inquilino dell'abitazione è stato condotto, in elicottero, a Udine, in condizioni serie con ustioni su varie parti del corpo. Degli altri tre occupanti, uno è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Pordenone, e due sono stati accompagnati in Pronto soccorso per accertamenti: le loro ferite sono lievi. Lo scoppio è avvenuto in una casetta privata, poco dopo le 8 di stamani, in via Planton, a Pordenone. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del Comando provinciale, supportati dalla squadra del distaccamento di Sacile. Indagini dei carabinieri. (ANSA).