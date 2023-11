I negozi di Tim diventano Punti Viola,luoghi sicuri in città

MILANO, 10 NOV - Oltre 200 negozi di Tim saranno dei 'Punti Viola', luoghi sicuri dove il personale è sensibilizzato e formato dall'associazione DonneXStrada per prestare una prima assistenza contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. L'iniziativa si inserisce nel progetto 'La parità non può aspettare' a sostegno delle donne e Marco Sanza, amministratore delegato di Tim Retail, ha lanciato una 'call to action' per sensibilizzare anche la rete di vendita indiretta ad aderire al progetto. "Vogliamo fare leva sulla valenza sociale dei nostri negozi e la loro presenza su tutto il territorio nazionale, dalle strade delle più importanti città italiane, alle stazioni e alle gallerie commerciali", ha dichiarato Sanza. Tim ha presentato il suo nuovo progetto all'interno della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona interaziendale sull'inclusione ideata e promossa da Tim, alla cui quarta edizione partecipano oltre 400 partner: sul sito 4w4i sarà possibile vedere la presentazione del progetto, quella di Women Plus e tutti gli altri eventi dell'iniziativa. (ANSA).