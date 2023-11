Lega, Milano città con più alta densità furti e microcriminalità

MILANO, 10 NOV - "Milano è attualmente la città con la più alta densità di furti e atti di microcriminalità, e a certificarlo non sono solo le testimonianze dirette dei tanti ospiti presenti, ma gli ultimi dati del Viminale. I dati più recenti mostrano che nel 2022 la città ha registrato 6.991 reati denunciati ogni 100 mila abitanti. Vi è stato poi un preoccupante incremento del 3,5% nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". E' quanto è emerso, tra l'altro, questa sera in un incontro di associazioni, volontari, vittime di furti o molestie, organizzato dalla Lega nel capoluogo lombardo. L'incontro, che si è svolto nella sede distaccata del Parlamento europeo, ha avuto come tema 'Milano sotto assedio: microcriminalità e borseggi. Realtà o illusione'. L'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, ha invitato "l'amministrazione comunale a riconoscere la gravità del problema della sicurezza a Milano e a prendere misure concrete per affrontarlo, puntando più sulla prevenzione e l'ascolto e meno su misure ideologiche e buoniste". "Se il sindaco Sala pensasse meno all'area C e più alla sicurezza forse qualcosa cambierebbe - ha detto -. È inaccettabile che le telecamere dei varchi per incassare 7,50 funzionino sempre, mentre le telecamere per la sicurezza non garantiscono il loro corretto funzionamento. Sala non faccia il croupier, ma il sindaco di una bellissima città come Milano oramai denominata Gotham City". La mancanza di sicurezza "non è solo una percezione - è stato detto da diversi partecipanti-, ma una realtà tangibile. Basti pensare ai tanti borseggi, alle rapine da parte delle numerose baby gang nelle periferie, in aumento anche nelle zone centrali, contribuendo a una crescente insicurezza. L'amministrazione comunale deve affrontare questi problemi con urgenza, con un approccio più capillare, che includa una presenza maggiore di telecamere, sistemi di sicurezza, una illuminazione maggiore. Ascoltando le testimonianze dei residenti, come avvenuto questa sera". (ANSA).