Meloni a Gb, trasferire Indi in base a convenzione dell'Aia

ROMA, 10 NOV - Il governo si è appellato alla Gran Bretagna per il trasferimento di Indi Gregory in Italia in nome della Convenzione dell'Aia del 1996. A quanto si apprende, ieri la premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera al Lord cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito "al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie" inglesi per rendere possibile alla bimba "accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico italiano". La lettera mira a sbloccare la situazione "in tempo utile perché Indi possa accedere a questa possibilità nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi". (ANSA).